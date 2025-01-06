San Luis Obispo Mothers For Peace
Faire un don
San Luis Obispo Mothers For Peace
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Luis Obispo Mothers For Peace
Acheter pour soutenir
San Luis Obispo Mothers For Peace
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Luis Obispo Mothers For Peace
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Providing scholarships to young people in the community.
Nuclear Safety Advocacy
Monitoring the safety of operations at Diablo Canyon Nuclear Plant and advocating for its closure.
À propos
San Luis Obispo Mothers For Peace
Fondée en
1978
EIN
953080124
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 3608 SAN LUIS OBISPO, California 93403-0000 United States
Site web
mothersforpeace.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
San Luis Obispo Mothers for Peace, founded in 1969, is a non-profit dedicated to minimizing dangers from Diablo Canyon & other nuclear reactors, weapons, & waste. They promote peace, environmental & social justice, & renewable energy.
La mission
San Luis Obispo Mothers for Peace is a non-profit organization concerned with the dangers posed by Diablo Canyon and other nuclear reactors, nuclear weapons, and radioactive waste. Additionally, the organization works to promote peace, environmental and social justice, and renewable energy.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :