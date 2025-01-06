San Luis Obispo Agape Christian Fellowship (Association chrétienne Agape de San Luis Obispo)
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Petits groupes
Se connecter avec d'autres dans des petits groupes pour le soutien, la prière et la communauté. Construisez des relations significatives et développez votre foi ensemble.
Parcours de croissance
Découvrez votre conception et votre objectif uniques grâce au programme Growth Track. Découvrez vos dons et l'impact que vous pouvez avoir sur le monde.
À propos
Fondée en
1983
EIN
953836142
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
950 LAUREATE LN SN LUIS OBISP, California 93405-7881 United States
Site web
agapeslo.church
Téléphone
(805)-541-0777
Adresse électronique
À propos
L'église Agape de San Luis Obispo, CA, fondée en 1983, a pour but d'aider les gens à connaître Dieu, à trouver la liberté, à découvrir leur but et à faire la différence. Située sur Laureate Lane, elle propose des services et des programmes axés sur la communauté, l'amour et la croissance spirituelle.
La mission
L'église Agape existe pour aider les gens à connaître Dieu, à trouver la liberté, à découvrir leur but et à faire la différence.
