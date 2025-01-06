San Luis Obispo Agape Christian Fellowship (Association chrétienne Agape de San Luis Obispo)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Petits groupes

Se connecter avec d'autres dans des petits groupes pour le soutien, la prière et la communauté. Construisez des relations significatives et développez votre foi ensemble.

‍

Parcours de croissance

Découvrez votre conception et votre objectif uniques grâce au programme Growth Track. Découvrez vos dons et l'impact que vous pouvez avoir sur le monde.

‍