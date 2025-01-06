San Jose Friends Meeting
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Unprogrammed Worship
Gathering in silence and expectant waiting for spiritual reflection.
Programme pour enfants
A program for children offered during worship at 10 a.m.
À propos
San Jose Friends Meeting
Fondée en
1942
EIN
941513139
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1041 MORSE ST SAN JOSE, California 95126-1112 United States
Site web
www.sanjosefriends.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
San Jose Friends Meeting, founded in 1885, is the oldest Quaker meeting in California. They gather for worship in the original Quaker tradition, emphasizing silent reflection and community. The meeting welcomes all and strives to uphold Quaker values of peace, integrity, and equality.
La mission
San Jose Friends Meeting offers a welcoming space for spiritual reflection and connection in San Jose, fostering community and peaceful fellowship for all who seek it.
