À propos

San Jose Friends Meeting, founded in 1885, is the oldest Quaker meeting in California. They gather for worship in the original Quaker tradition, emphasizing silent reflection and community. The meeting welcomes all and strives to uphold Quaker values of peace, integrity, and equality.

La mission

San Jose Friends Meeting offers a welcoming space for spiritual reflection and connection in San Jose, fostering community and peaceful fellowship for all who seek it.