Église bouddhiste de San Jose Betsuin

Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L'école Dharma
Enseignement religieux pour les enfants âgés de 3 à 18 ans, enseignant le bouddhisme par le biais de conférences, d'activités manuelles, de musique et d'activités.
Classe d'étude du bouddhisme
Un programme qui explore le bouddhisme Shin par le biais d'exposés et de discussions sur le Dharma, deux fois par mois.
Chœur junior
Un groupe d'élèves de l'école du Dharma (3e-12e année) qui partagent la musique bouddhiste avec le temple et la communauté.
Association des jeunes bouddhistes (AJB)
Groupe de jeunes axé sur les principes bouddhistes et l'engagement communautaire.
Fondée en
1967
EIN
941656811
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Établissements d'enseignement religieux
Adresse
640 N 5TH ST SAN JOSE, California 95112-3234 United States
Site web
www.sjbetsuin.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
L'église bouddhiste Betsuin de San Jose, fondée en 1902, est un temple faisant partie des églises bouddhistes d'Amérique. Elle honore son héritage japonais tout en accueillant tout le monde. Il sert de lieu de rassemblement pour partager les enseignements et les traditions bouddhistes, offrant un havre de paix construit par les immigrants japonais pour les générations futures.
La mission
San Jose Buddhist Church Betsuin Inc rassemble des personnes à San Jose pour promouvoir les valeurs bouddhistes, les liens communautaires et les traditions culturelles avec chaleur et inclusivité.
