Église bouddhiste de San Jose Betsuin

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

L'école Dharma

Enseignement religieux pour les enfants âgés de 3 à 18 ans, enseignant le bouddhisme par le biais de conférences, d'activités manuelles, de musique et d'activités.

‍

Classe d'étude du bouddhisme

Un programme qui explore le bouddhisme Shin par le biais d'exposés et de discussions sur le Dharma, deux fois par mois.

‍

Chœur junior

Un groupe d'élèves de l'école du Dharma (3e-12e année) qui partagent la musique bouddhiste avec le temple et la communauté.

‍

Association des jeunes bouddhistes (AJB)

Groupe de jeunes axé sur les principes bouddhistes et l'engagement communautaire.

‍