San Francisco Waldorf School Association
Faire un don
San Francisco Waldorf School Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Francisco Waldorf School Association
Acheter pour soutenir
San Francisco Waldorf School Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Francisco Waldorf School Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme préscolaire
Offers a play-based curriculum for young children, fostering social and emotional development through creative activities and nature exploration.
Grade School Program (K-5)
Provides a curriculum integrating arts, sciences, and humanities to encourage critical thinking and a love of learning.
Middle School Program (6-8)
Focuses on developing intellectual curiosity and social responsibility through challenging academics and artistic expression.
High School Program (9-12)
Prepares students for college and beyond with a rigorous academic program, global exchange opportunities, and a focus on individual growth.
À propos
San Francisco Waldorf School Association
Fondée en
1980
EIN
942538587
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation Écoles et institutions académiques Écoles primaires
Adresse
2938 WASHINGTON ST SAN FRANCISCO, California 94115-1727 United States
Site web
www.sfwaldorf.org
Téléphone
(415)-931-2750
Adresse électronique
À propos
Founded in 1979, San Francisco Waldorf School serves families from Preschool through High School. The school strives to nourish each student's unique capacities, awakening critical and creative intelligence, compassion, and the courage to be a free and active participant in our common human experience. The curriculum integrates STEM, humanities, and the arts.
La mission
San Francisco Waldorf School Association fosters a nurturing educational environment for students in San Francisco, supporting growth and curiosity at every step of their journey.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :