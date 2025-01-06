San Francisco Waldorf School Association

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme préscolaire

Offers a play-based curriculum for young children, fostering social and emotional development through creative activities and nature exploration.

Grade School Program (K-5)

Provides a curriculum integrating arts, sciences, and humanities to encourage critical thinking and a love of learning.

Middle School Program (6-8)

Focuses on developing intellectual curiosity and social responsibility through challenging academics and artistic expression.

High School Program (9-12)

Prepares students for college and beyond with a rigorous academic program, global exchange opportunities, and a focus on individual growth.

