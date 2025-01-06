Orchestre symphonique de San Francisco
Orchestre symphonique de San Francisco
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aventures en musique (AIM)
Offre une éducation musicale équitable et interdisciplinaire à chaque enfant des classes 1 à 5 du SFUSD.
Orchestre des jeunes
Un programme de formation orchestrale pré-professionnelle gratuite pour les jeunes musiciens talentueux de la région de la Baie âgés de 12 à 21 ans.
IT&S
Elle fournit un soutien scolaire aux écoles publiques de San Francisco, en aidant les élèves tout au long de leurs années de primaire et de secondaire, de la première à la douzième année.
À propos
Orchestre symphonique de San Francisco
Fondée en
1955
EIN
941156284
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Arts visuels et du spectacle > Théâtres et centres d'arts du spectacle
Adresse
201 VAN NESS AVE SAN FRANCISCO, California 94102-4507 États-Unis
Site web
www.sfsymphony.org
Téléphone
(415)-864-6000
Adresse électronique
À propos
L'orchestre symphonique de San Francisco, fondé en 1911, est réputé pour son excellence artistique, sa programmation audacieuse et son engagement en faveur de l'éducation musicale et de l'engagement communautaire. Il présente un large éventail de concerts, allant des chefs-d'œuvre classiques à la musique contemporaine, et touche le public par le biais d'enregistrements, de diffusions et de médias numériques. Les programmes éducatifs de l'orchestre symphonique s'adressent chaque année à plus de 75 000 jeunes.
La mission
L'orchestre symphonique de San Francisco a pour mission d'inspirer et de servir le public et les communautés de la région de la baie et du monde entier grâce au pouvoir de la musique. Il s'efforce d'être un leader et un catalyseur pour réimaginer la façon dont les gens, où qu'ils soient, s'engagent avec la musique de manière profonde et significative.
