Orchestre symphonique de San Francisco

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Aventures en musique (AIM)

Offre une éducation musicale équitable et interdisciplinaire à chaque enfant des classes 1 à 5 du SFUSD.

Orchestre des jeunes

Un programme de formation orchestrale pré-professionnelle gratuite pour les jeunes musiciens talentueux de la région de la Baie âgés de 12 à 21 ans.

IT&S

Elle fournit un soutien scolaire aux écoles publiques de San Francisco, en aidant les élèves tout au long de leurs années de primaire et de secondaire, de la première à la douzième année.

