Société de San Francisco pour la prévention de la cruauté envers les animaux
Société de San Francisco pour la prévention de la cruauté envers les animaux
Société de San Francisco pour la prévention de la cruauté envers les animaux
Société de San Francisco pour la prévention de la cruauté envers les animaux
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services d'adoption
Il met en relation des chats et des chiens avec des gardiens attentifs, les aidant ainsi à devenir adoptables.
Médecine communautaire
Fournit des services vétérinaires aux communautés défavorisées.
Services de comportement
Offre des soins et des conseils d'experts pour les problèmes de comportement des animaux de compagnie.
Clinique de stérilisation
Fournit des services de stérilisation à des prix abordables.
À propos
Société de San Francisco pour la prévention de la cruauté envers les animaux
Fondée en
2001
EIN
940836580
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
201 ALABAMA ST SAN FRANCISCO, California 94103-4217 États-Unis
Site web
www.sfspca.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Fondée en 1868, la San Francisco SPCA a pour mission de veiller à ce que chaque animal de compagnie ait accès à des soins médicaux de qualité, à un abri accueillant et à un foyer aimant. Elle propose des services d'adoption, des soins vétérinaires de proximité et milite pour le bien-être des animaux. L'organisation a été créée après que son fondateur, James Sloan Hutchinson, a été témoin du traitement cruel d'un porc.
La mission
La San Francisco SPCA a pour mission de veiller à ce que chaque animal de compagnie ait accès à des soins médicaux de qualité, à un abri accueillant et à un foyer aimant.
