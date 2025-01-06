San Francisco Psychotherapy Research
Faire un don
San Francisco Psychotherapy Research
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Francisco Psychotherapy Research
Acheter pour soutenir
San Francisco Psychotherapy Research
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Francisco Psychotherapy Research
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Psychotherapy Training
SFPRG offers training, workshops and educational opportunities for students and clinicians to learn how to make psychotherapy work.
À propos
San Francisco Psychotherapy Research
Fondée en
1995
EIN
943120119
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1008 GENERAL KENNEDY AVENUE FLOOR SAN FRANCISCO, California 94129-1729 United States
Site web
www.sfprg.org
Téléphone
(415)-561-6771
Adresse électronique
-
À propos
The San Francisco Psychotherapy Research Group (SFPRG), founded in 1995, engages in scholarship, research, and education on how psychopathology develops and how psychotherapy works. SFPRG focuses on tailoring psychotherapy to patients' specific problems to optimize treatment, guided by Control-Mastery Theory. They offer trainings and workshops for students and clinicians.
La mission
SFPRG is a nonprofit membership organization of mental health professionals. They focus on research, education, and training on how and why psychotherapy works.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :