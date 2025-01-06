Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 1979 by Ruth Felt, San Francisco Performances presents acclaimed and emerging artists in chamber music, recitals, jazz, and dance. SFP is committed to innovation in music and offers transformative experiences to the Bay Area community through performances and education programs.

La mission

San Francisco Performances provides the world's best artists space and support for innovation in music and dance, offering the community transformative experiences through live performance.