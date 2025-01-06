San Francisco Performances
San Francisco Performances
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Music & Culture
Students explore the influence of Bay Area jazz.
Performance Poetry
A program focused on performance poetry.
Guitar Trek
A guitar-focused program for students.
The Story of the String Quartet
A program exploring the history and artistry of the string quartet.
À propos
San Francisco Performances
Fondée en
1979
EIN
942600147
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
500 SUTTER ST STE 710 SAN FRANCISCO, California 94102-1116 United States
Site web
sfperformances.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Founded in 1979 by Ruth Felt, San Francisco Performances presents acclaimed and emerging artists in chamber music, recitals, jazz, and dance. SFP is committed to innovation in music and offers transformative experiences to the Bay Area community through performances and education programs.
La mission
San Francisco Performances provides the world's best artists space and support for innovation in music and dance, offering the community transformative experiences through live performance.
