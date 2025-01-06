San Francisco Opera Guild
San Francisco Opera Guild
San Francisco Opera Guild
San Francisco Opera Guild
San Francisco Opera Guild
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sing a Story
Interactive musical telling of opera stories for grades TK-3.
Sing a Story for Libraries
Musical opera performances for ages 4-10 at libraries.
Opera Together
Students in grades 4-12 perform a 50-minute opera with professional artists.
Songs of the Season
Musical program for grades K-12.
À propos
San Francisco Opera Guild
Fondée en
1952
EIN
941189846
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
301 VAN NESS AVE SAN FRANCISCO, California 94102-4509 United States
Site web
www.sfopera.com
Téléphone
(415)-864-3330
Adresse électronique
À propos
The San Francisco Opera Guild enriches the community by funding and implementing education and engagement programs. These programs bring opera to center stage, fostering skills in singing and acting for young people through intensive, hands-on experiences. Programs include Madrigals (ages 7-11), Opera Scouts (ages 12-18), and Summer Conservatory (ages 10-18).
La mission
San Francisco Opera Guild gives voice to potential through education and engagement programs that bring opera center stage into the life of the community.
