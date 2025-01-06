San Francisco Foster Youth Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Essential Life Experiences and Enriching Activities
Ensuring foster youth have access to essential life experiences and enriching activities.
Bourses d'études universitaires
Providing college scholarships, including The Alex Solomon College Scholarship Fund and The Eric Hoberg Memorial Scholarship, to help with educational expenses.
À propos
Fondée en
1993
EIN
943048844
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 460086 SAN FRANCISCO, California 94146-0086 United States
Site web
sffosteryouthfund.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The San Francisco Foster Youth Fund, founded in 1993, believes no child should be deprived of essential life experiences and enriching activities. They provide grants for sports, technology, and graduation to ensure foster youth have access to opportunities.
La mission
The San Francisco Foster Youth Fund helps ensure all kids have access to essential life experiences and enriching activities.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
