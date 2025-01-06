San Francisco Fire Credit Union

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Support for Firefighters

The credit union and its members support a range of programs for the fire community, including the San Francisco Firefighters Cancer Prevention Foundation.

‍

Programme de bourses pour les jeunes

Scholarships are available to support and celebrate the aspirations of youth members, high school seniors, and college students.

‍