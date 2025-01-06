San Francisco Fire Credit Union
San Francisco Fire Credit Union
San Francisco Fire Credit Union
San Francisco Fire Credit Union
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Support for Firefighters
The credit union and its members support a range of programs for the fire community, including the San Francisco Firefighters Cancer Prevention Foundation.
Programme de bourses pour les jeunes
Scholarships are available to support and celebrate the aspirations of youth members, high school seniors, and college students.
San Francisco Fire Credit Union
1961
941209440
501(c)(14)
Soutien communautaire
3201 CALIFORNIA ST SAN FRANCISCO, California 94118-1903 United States
sffirecu.org
(415)-674-4800
SF Fire Credit Union, est. 1951, was founded by firefighters for firefighters. It's dedicated to building financial success in the community and now serves those who live, work, or attend school in San Francisco, San Mateo, or Marin counties.
San Francisco Fire Credit Union offers financial services to the San Francisco community, helping members manage their money and achieve their financial goals with care and support.
