Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'apprentissage en électricité
A comprehensive 5-year program combining classroom study with hands-on job experience for aspiring electricians.
Continuing Skill Enhancement Workshops
Workshops for technicians and electricians to enhance their skills and stay up-to-date with the latest industry standards.
À propos
San Francisco Electrical Contractors Association
Fondée en
1936
EIN
940835260
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire > Soutien aux communautés > Centres communautaires
Adresse
555 GOUGH ST SAN FRANCISCO, California 94102-4417 United States
Site web
www.sfeca.org
Téléphone
(415)-703-8333
Adresse électronique
-
À propos
The San Francisco Electrical Contractors Association (SFECA) has played a key role in the community and infrastructure of San Francisco for over a century. SFECA's mission is to meet the electrical needs of clients and the community by providing professional expertise. They support members in electrical construction, telecommunications, and renewable energy services.
La mission
San Francisco Electrical Contractors Association Inc advances the interests of electrical contractors in San Francisco, fostering a strong, connected professional community.
