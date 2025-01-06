San Francisco Christian Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
C.H.A.N.G.E. Support Group
A Christian-based 12-step program and support group for overcoming substance abuse and compulsive behaviors.
Adult Age/Stage Ministries
Ministries catering to specific life stages, including men's, women's, and seniors' groups, plus a couples' conference.
Missions/Outreach
International missions in Haiti, youth trips to Mexico, local community outreach, and ministry to the homeless.
Adult Christian Education/Discipleship
Weekly Sunday school, mid-week Bible classes, discipleship foundation courses, and topical seminars.
Fondée en
1982
EIN
941440230
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
5845 MISSION ST SAN FRANCISCO, California 94112-4017 United States
Site web
sfchristiancenter.org
Téléphone
(415)-584-5515
Adresse électronique
San Francisco Christian Center, founded in 1982, is a multicultural fellowship committed to glorifying Jesus Christ. They are a Spirit-filled church that values Christ-honoring worship and Kingdom-seeking prayer, providing holistic ministry locally and abroad.
La mission
Providing a holistic ministry to all by seeking to meet physical, social, mental and spiritual needs.
