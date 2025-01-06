San Francisco Aids Foundation
San Francisco Aids Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Hepatitis C Testing, Treatment & Navigation
Provides testing, treatment, and navigation services for Hepatitis C.
The Stonewall Project
Supports individuals who are considering making changes to their drug and alcohol use.
PROP Program
Provides free safer supplies and disposal services to people who use drugs.
Syringe Access and Disposal
Offers access to clean syringes and safe disposal services.
À propos
San Francisco Aids Foundation
Fondée en
1984
EIN
942927405
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 426182 SAN FRANCISCO, California 94142-6182 United States
Site web
www.sfaf.org
Téléphone
(415)-487-3000
Adresse électronique
À propos
Founded in 1984, San Francisco AIDS Foundation promotes health, wellness, and social justice for communities impacted by HIV. They offer sexual health and substance use services, advocate for change, and build community partnerships. Their mission is to radically reduce new HIV infections in San Francisco.
La mission
San Francisco AIDS Foundation promotes health, wellness, and social justice for communities most impacted by HIV, through sexual health and substance use services, advocacy, and community partnerships.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
