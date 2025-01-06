San Fernando Valley Estate Planning Council
San Fernando Valley Estate Planning Council
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation continue
Provides continuing education credits for attorneys, CPAs, and other licensed professionals in estate planning.
À propos
San Fernando Valley Estate Planning Council
Fondée en
2016
EIN
956134195
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
21800 OXNARD ST STE 300 WOODLAND HLS, California 91367-7908 United States
Site web
www.sfvepc.com
Téléphone
(213)-796-9425
Adresse électronique
À propos
The San Fernando Valley Estate Planning Council is an association of professionals involved in estate planning, administration, and taxation of trusts. They aim to provide resources and education to their members.
La mission
An educational organization providing continuing education credits for estate planning professionals.
