San Domenico School Foundation

Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Signature Programs
Unique programs addressing personal development needs, encouraging academic and creative growth.
Programmes d'été
Assortment of sports, academic, and enrichment programs for children aged 4-18.
Fondée en
1946
EIN
946122028
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
1500 BUTTERFIELD RD SAN ANSELMO, California 94960-1057 United States
Site web
www.sandomenico.org
Téléphone
(415)-258-1900
Adresse électronique
-
San Domenico School, founded in 1850 as California's first independent school, is a K-12 day and boarding school in San Anselmo. It offers innovative, purpose-driven learning with a commitment to academic excellence. The school hosts a diverse boarding program and provides various activities and support services.
La mission
San Domenico provides exceptional education rooted in inquiry, reflection, and purpose. As a global community of lifelong learners, they encourage students to reflect on their learning and find their purpose.
