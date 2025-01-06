San Diego Trolley
Faire un don
San Diego Trolley
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
San Diego Trolley
Acheter pour soutenir
San Diego Trolley
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
San Diego Trolley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bus Service
Providing public bus transportation throughout San Diego.
Trolley Service
Offering light rail transportation on multiple lines across the city.
Rapid Bus Service
Delivering limited-stop, high-frequency bus routes for faster commutes.
MTS Access - Paratransit
Providing specialized transportation services for individuals with disabilities.
À propos
San Diego Trolley
Fondée en
1981
EIN
953576967
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1255 IMPERIAL AVE STE 900 SAN DIEGO, California 92101-7492 United States
Site web
www.sdmts.com
Téléphone
(619)-557-4555
Adresse électronique
-
À propos
San Diego Trolley, Inc. (SDTI), established in August 1980, operates and maintains San Diego's light rail system. Connecting downtown San Diego with East County, UC San Diego, South Bay, and the Mexico border, the Trolley helps the community thrive by providing public transportation.
La mission
MTS is San Diego's regional public transportation provider serving approximately 3 million people in San Diego county.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :