Fondation de l'université d'État de San Diego

Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses d'études
Collecter des fonds pour soutenir les programmes de bourses d'études gérés par l'université d'État de San Diego, en veillant au respect de la législation et des directives des donateurs.
Soutien aux activités académiques et sportives
Fournit des fonds à l'université d'État de San Diego pour soutenir une série d'activités académiques et sportives.
Soutien aux différents collèges de la SDSU
Collecte des fonds pour des programmes qui soutiennent directement les différents collèges de l'université et leurs initiatives.
Fondée en
1944
EIN
956042721
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
5250 CAMPANILE DR SAN DIEGO, California 92182-1901 États-Unis
Site web
foundation.sdsu.edu
Téléphone
(619)-594-5200
Adresse électronique
-
Créée en 1943, la SDSU Research Foundation soutient la mission de recherche, d'éducation et de service à la communauté de la San Diego State University. En tant qu'auxiliaire à but non lucratif, elle aide les chercheurs à obtenir des financements, à gérer les bourses et à renforcer l'impact de la SDSU en tant qu'institution de recherche de premier plan. La fondation supervise également des programmes tels que le programme WIC, qui fournit des services nutritionnels vitaux à la communauté de San Diego.
La mission
La SDSU Research Foundation poursuit la mission d'éducation, de recherche et de service à la communauté de l'université d'État de San Diego, en ayant un impact positif sur la communauté.
