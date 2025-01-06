Fondation de l'université d'État de San Diego

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme de bourses d'études

Collecter des fonds pour soutenir les programmes de bourses d'études gérés par l'université d'État de San Diego, en veillant au respect de la législation et des directives des donateurs.

Soutien aux activités académiques et sportives

Fournit des fonds à l'université d'État de San Diego pour soutenir une série d'activités académiques et sportives.

Soutien aux différents collèges de la SDSU

Collecte des fonds pour des programmes qui soutiennent directement les différents collèges de l'université et leurs initiatives.

