Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Recreational Racing Team
Offers a recreational race program for skiers of all levels.
Séjours de ski
Provides access to FWSA and SDCSC trips.
Club Discounts
Offers club discounts via the Members Only Page.
San Diego Ski Club
Fondée en
2014
EIN
952415903
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
3510 VIA FLORES SAN DIEGO, California 92106-0000 United States
Site web
sdskiclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Founded in 1935, the San Diego Ski Club is the longest running ski club in San Diego. Originally skiing on Cuyamaca Mountain, they established a chalet at Mammoth Mountain in 1959. This family-oriented club has an active racing schedule. The club was the first to establish a ski patrol in Southern California.
Established in 1935, the San Diego Ski Club welcomes both skiers and snowboarders.
Californie, États-Unis
