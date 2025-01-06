San Diego Museum Of Art
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Family Art Adventures
Interactive guided tours designed for families to explore art together.
Programmation pour les familles
Regular events and activities for families to engage with art.
SDMA Teen Council
A program for teens to get involved with the museum and art.
Student Art Workshops
Workshops where students observe, interpret, and create art, connecting museum pieces to their own artistic expression.
À propos
Fondée en
1935
EIN
951696715
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
1450 EL PRADO SAN DIEGO, California 92101-1618 United States
Site web
www.sdmart.org
Téléphone
(619)-232-7931
Adresse électronique
mopa@sdma
À propos
The San Diego Museum of Art, located in Balboa Park & founded in 1935, inspires, educates, and cultivates curiosity through art. Its collection spans from 3000 BC to today, featuring European, Asian, & American art. SDMA offers diverse programs for all ages.
La mission
The San Diego Museum of Art's mission is to inspire, educate, and cultivate curiosity through great works of art.
