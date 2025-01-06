San Diego French-American School
San Diego French-American School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bilingual Education (French/English)
Providing bilingual education in French and English from preschool through 8th grade, broadening global perspectives.
French 4/9th Grade
Offering an exclusive opportunity for students to earn high school credit in French through a partnership with Alliance Française San Diego.
À propos
San Diego French-American School
Fondée en
1994
EIN
930992063
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
6550 SOLEDAD MOUNTAIN RD LA JOLLA, California 92037-5835 United States
Site web
www.sdfas.org
Téléphone
(858)-456-2807
Adresse électronique
À propos
Founded in 1994, the San Diego French-American School provides a dual language immersion curriculum for PK-8 students, creating open-minded citizens within a multicultural environment. Accredited by AEFE, CAIS, and WASC, the school offers an exceptional bilingual education within a vibrant international community, preparing students for global perspectives. In Spring 2023, SDFAS received the EFE3D certification level 2.
La mission
San Diego French-American School offers an exceptional bilingual education within a vibrant international community, preparing students to become confident, responsible, and engaged global citizens.
