Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Les mercredis du bien-être financier
Séminaires et webinaires gratuits sur divers sujets financiers afin d'améliorer la santé financière en Californie du Sud.
SDCCU Biz Kid$
Un programme en partenariat avec le bureau de l'éducation du comté de San Diego pour enseigner aux élèves les notions d'argent et d'entreprise.
Fondée en
1961
EIN
951184903
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement économique
Adresse
6545 SEQUENCE DR SAN DIEGO, California 92121-4363 United States
Site web
www.sdccu.com
Téléphone
(877)-732-2848
Adresse électronique
-
À propos
La San Diego County Credit Union (SDCCU), fondée en 1938, est la plus grande institution financière locale de San Diego. En tant que coopérative de crédit à but non lucratif, la SDCCU est entièrement détenue et gérée par ses membres, et se concentre sur les personnes plutôt que sur les profits. La SDCCU fournit des services financiers aux comtés de San Diego, Riverside et Orange.
La mission
La SDCCU a pour objectif d'améliorer le bien-être financier des habitants des zones desservies du sud de la Californie, en leur offrant un service personnalisé.
