À propos

La San Diego County Credit Union (SDCCU), fondée en 1938, est la plus grande institution financière locale de San Diego. En tant que coopérative de crédit à but non lucratif, la SDCCU est entièrement détenue et gérée par ses membres, et se concentre sur les personnes plutôt que sur les profits. La SDCCU fournit des services financiers aux comtés de San Diego, Riverside et Orange.

La mission

La SDCCU a pour objectif d'améliorer le bien-être financier des habitants des zones desservies du sud de la Californie, en leur offrant un service personnalisé.