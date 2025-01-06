Salt Network
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
The Salt Company
A college ministry program within each Salt Network church, focused on reaching college campuses with the gospel.
Implantation d'une église
Empowering churches to train and send church planters and teams to university centers across the country.
Programme de résidence
A full-time staff position at a Salt Network church designed to equip individuals for college ministry leadership.
Fondée en
2024
EIN
931358660
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
510 S 17TH ST AMES, Iowa 50010-8197 United States
Site web
www.thesaltnetwork.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
La mission
The Salt Network is a family of churches partnering together to reach the next generation with the Good News of Jesus Christ.
