Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourse d'été du lycée Heithoff-Brody
Les lycéens travaillent dans les laboratoires de Salk avec des scientifiques sur des recherches au cours de ce programme d'été.
Symposium Ellen Potter sur les liens entre la recherche et les enseignants
Les enseignants de Californie du Sud collaborent avec leurs collègues pour appliquer ce qu'ils apprennent de la faculté de Salk afin de créer des plans de cours de sciences.
Journée scientifique du lycée
Le Salk Institute ouvre ses portes aux élèves et aux enseignants pendant une journée afin de susciter l'intérêt pour les sciences de la vie et les carrières dans la recherche.
Programme d'été Salk Edge
Un programme d'été de deux semaines qui prépare les étudiants diplômés à des carrières compétitives dans le domaine de la science universitaire.
À propos
Institut Salk d'études biologiques
Fondée en
1961
EIN
952160097
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
10010 N TORREY PINES RD LA JOLLA, California 92037-1002 United States
Site web
www.salk.edu
Téléphone
(858)-453-4100
Adresse électronique
À propos
Le Salk Institute, fondé en 1961 à La Jolla, en Californie, est un organisme de recherche à but non lucratif qui se consacre à la découverte des secrets de la vie. Ses scientifiques explorent les fondements de la vie dans des domaines tels que les neurosciences, la génétique et l'immunologie, à la recherche de nouvelles réalités pour la santé et le bien-être. Leur objectif est de faire des découvertes révolutionnaires.
La mission
Le SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES mène des recherches innovantes en sciences biologiques depuis son campus de La Jolla, favorisant les avancées scientifiques au profit de la société.
