Institut Salk d'études biologiques

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Bourse d'été du lycée Heithoff-Brody

Les lycéens travaillent dans les laboratoires de Salk avec des scientifiques sur des recherches au cours de ce programme d'été.

Symposium Ellen Potter sur les liens entre la recherche et les enseignants

Les enseignants de Californie du Sud collaborent avec leurs collègues pour appliquer ce qu'ils apprennent de la faculté de Salk afin de créer des plans de cours de sciences.

Journée scientifique du lycée

Le Salk Institute ouvre ses portes aux élèves et aux enseignants pendant une journée afin de susciter l'intérêt pour les sciences de la vie et les carrières dans la recherche.

Programme d'été Salk Edge

Un programme d'été de deux semaines qui prépare les étudiants diplômés à des carrières compétitives dans le domaine de la science universitaire.

