Salinas Womans Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Scholarship Fund Awards
Provides scholarships to Hartnell College graduates planning to transfer to a four-year university. Applicants require a cumulative GPA of 3.0 or better.
À propos
Salinas Womans Club
Fondée en
1954
EIN
941392259
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
PO BOX 6144 SALINAS, California 93912-6144 United States
Site web
thesalinaswomansclub.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Salinas Woman's Club, founded in 1906, is dedicated to public service and advocacy in Salinas. They focus on community building through education, health, and social services. The club also supports education by providing scholarships and mentorship to students.
La mission
The Salinas Woman's Club is committed to supporting education by providing scholarships, mentorship, and resources to students from low-income backgrounds, believing that education is key to a brighter future.
