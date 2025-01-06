Salesian High School
Salesian High School
Salesian High School
Salesian High School
Salesian High School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Learning Needs Program
Provides support in Math and ELA skills, time management, and organization to students with learning needs.
Honors Program
Offers rigorous study in honors, Advanced Placement, and college-level courses for high-achieving students.
Académie du samedi
A tuition-free Saturday enrichment program for 6th-8th graders in Catholic, private, and public schools.
Advanced Placement Program
Provides college-level courses for students to earn college credit while in high school.
À propos
Salesian High School
Fondée en
1946
EIN
941156603
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2851 SALESIAN AVE RICHMOND, California 94804-1025 United States
Site web
www.salesian.com
Téléphone
(510)-234-4433
Adresse électronique
À propos
Salesian College Preparatory, founded in 1946 in Richmond, CA, is a Catholic school educating young men and women to become good citizens, contributing to society and honoring God. Following St. John Bosco's principles, Salesian blends church, school, playground, and home, fostering a supportive environment.
La mission
Salesian College Preparatory is a Catholic school that educates young men and women to develop into good citizens for the betterment of society and the glory of God. Salesian combines elements of church, school, playground and home in a supportive environment.
