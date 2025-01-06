Salesian High School

À propos

Salesian College Preparatory, founded in 1946 in Richmond, CA, is a Catholic school educating young men and women to become good citizens, contributing to society and honoring God. Following St. John Bosco's principles, Salesian blends church, school, playground, and home, fostering a supportive environment.

La mission

