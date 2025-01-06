À propos

SHRMA Salem is an affiliate of the Society for Human Resource Management (SHRM), based in Salem, Oregon. It provides professional development for HR professionals & students in Alaska, Oregon, and Washington, partnering with the Northwest Human Resources Association (NHRMA). SHRM advances the HR profession to ensure HR's role in organizational strategy.

La mission

SALEM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ASSOC connects and supports HR professionals in Salem, Oregon, fostering growth and collaboration to strengthen the local workforce community.