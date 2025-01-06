Salem Human Resource Management Assoc
Salem Human Resource Management Assoc
Salem Human Resource Management Assoc
Programmes et services
Programme de mentorat
Networking and Information
A local starting point for HR professionals to connect, share insights, and access relevant information.
Développement professionnel
Opportunities for HR professionals to enhance their skills and knowledge through workshops, conferences, and other learning resources.
Continued Support
Providing ongoing assistance and resources to HR professionals to promote excellence in the field.
À propos
Salem Human Resource Management Assoc
Fondée en
2008
EIN
930968929
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 2863 SALEM, Oregon 97308-2863 United States
Site web
salem.shrm.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
SHRMA Salem is an affiliate of the Society for Human Resource Management (SHRM), based in Salem, Oregon. It provides professional development for HR professionals & students in Alaska, Oregon, and Washington, partnering with the Northwest Human Resources Association (NHRMA). SHRM advances the HR profession to ensure HR's role in organizational strategy.
La mission
SALEM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ASSOC connects and supports HR professionals in Salem, Oregon, fostering growth and collaboration to strengthen the local workforce community.
