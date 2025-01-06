Salem Alliance Church
Faire un don
Salem Alliance Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Salem Alliance Church
Acheter pour soutenir
Salem Alliance Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Salem Alliance Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Baraka Refugee and Immigrant Support
Offering English classes, immigration legal services, prayer gatherings, and workforce development for refugees and immigrants.
Employment Network
Providing practical help for individuals who are in between jobs.
Groupe de soutien aux personnes en deuil
Offering a grief and loss support group for those seeking healing.
Hope Connection
A support group for individuals who have a family member with mental illness.
À propos
Salem Alliance Church
Fondée en
1972
EIN
930568432
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
555 GAINES ST NE SALEM, Oregon 97301-7315 United States
Site web
www.salemalliance.org
Téléphone
(503)-581-2129
Adresse électronique
-
À propos
Salem Alliance Church, located in Salem, Oregon since 1921, aims to exalt Jesus Christ, develop fully devoted followers, and share grace and truth. They envision Salem as a city at peace with God and focus on community outreach and global missions.
La mission
Salem Alliance Church welcomes and supports the Salem community, offering a place for connection and growth at 555 Gaines St NE. Learn more at www.salemalliance.org.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :