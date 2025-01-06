À propos

Salem Alliance Church, located in Salem, Oregon since 1921, aims to exalt Jesus Christ, develop fully devoted followers, and share grace and truth. They envision Salem as a city at peace with God and focus on community outreach and global missions.

La mission

Salem Alliance Church welcomes and supports the Salem community, offering a place for connection and growth at 555 Gaines St NE. Learn more at www.salemalliance.org.