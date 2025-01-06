Église luthérienne Saint-Paul

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

St. Paul's Lutheran Church in Tracy, CA, founded in 1941, connects people to Jesus and each other. They offer worship services and ministries for all ages. They also run Bella Vista Christian Academy. Their mission strengthens spiritual life and fosters community.

La mission

Saint Paul Lutheran Church welcomes and supports the Tracy community, offering a caring space for worship, fellowship, and connection at 1635 Chester Drive.