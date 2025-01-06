Église luthérienne Saint-Paul
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rise and Shine Kids' Club
Sunday school program for children (ages 3 through 6th grade) featuring Bible stories and service projects.
Étude biblique pour adultes
Weekly Bible study for adults.
Prime Time Senior Center
A center for seniors (ages 55+) offering activities and fellowship.
St. Paul's Food Pantry
Provides food to those in need on the 1st & 3rd Saturdays of each month.
À propos
Fondée en
1941
EIN
941500818
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1635 CHESTER DR TRACY, California 95376-2927 United States
Site web
stpaulstracy.org
Téléphone
(209)-835-7438
Adresse électronique
À propos
St. Paul's Lutheran Church in Tracy, CA, founded in 1941, connects people to Jesus and each other. They offer worship services and ministries for all ages. They also run Bella Vista Christian Academy. Their mission strengthens spiritual life and fosters community.
La mission
Saint Paul Lutheran Church welcomes and supports the Tracy community, offering a caring space for worship, fellowship, and connection at 1635 Chester Drive.
