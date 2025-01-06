Église Saint Matthias

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Cours de religion

Cours de religion pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans des écoles catholiques, destinés à former la foi et à éduquer toute la famille.

Ordre de l'initiation chrétienne des enfants (OCIA)

Un programme pour les enfants de 8 à 10 ans qui n'ont pas été baptisés, les préparant au baptême et à la première communion.

Groupe de jeunes "The Messengers" (Les messagers)

Un groupe de jeunes qui se réunit tous les vendredis.

La catéchèse familiale

Un programme où parents et enfants s'engagent dans leur foi de manière ludique et interactive.

