Église Saint Matthias
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cours de religion
Cours de religion pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans des écoles catholiques, destinés à former la foi et à éduquer toute la famille.
Ordre de l'initiation chrétienne des enfants (OCIA)
Un programme pour les enfants de 8 à 10 ans qui n'ont pas été baptisés, les préparant au baptême et à la première communion.
Groupe de jeunes "The Messengers" (Les messagers)
Un groupe de jeunes qui se réunit tous les vendredis.
La catéchèse familiale
Un programme où parents et enfants s'engagent dans leur foi de manière ludique et interactive.
À propos
Église Saint Matthias
Fondée en
1946
EIN
941551909
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1685 CORDILLERAS RD REDWOOD CITY, California 94062-3299 États-Unis
Site web
www.stmatthiasparish.org
Téléphone
(650)-366-9544
Adresse électronique
-
À propos
Matthias Church, fondée en 1961 à Redwood City, est une communauté catholique. Elle propose un enseignement préscolaire, un ministère de la jeunesse et une formation à la foi pour les adultes, qui s'adressent à des paroissiens de tous âges. L'église promeut la justice, la charité et l'évangélisation par le biais de divers ministères et événements.
La mission
L'église Saint Matthias accueille et soutient les besoins spirituels des habitants de Redwood City, en encourageant une communauté de foi chaleureuse et inclusive sur son site de Cordilleras Road.
