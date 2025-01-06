Saint Marys University

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 1802, Saint Mary's University in Halifax, Canada, provides 7,000 students with excellent research opportunities and distinguished programs. Originally established by the Roman Catholic Church, it became a secular institution in 1970. SMU focuses on student growth through academic support and diverse programs.

La mission

Saint Mary’s University provides undergraduate, graduate, and life-long learning programs, engages in research, and serves the community locally and internationally.