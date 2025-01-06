Saint Mary Star Of The Sea
Événements de
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme préscolaire
Child-centered curriculum promoting spiritual, academic, and social growth through play.
Cours d'enrichissement
Enrichment program in Library/Technology, Fine Arts, Spanish, Music, and Physical Education.
À propos
Fondée en
1946
EIN
941156818
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
180 HARRISON AVE SAUSALITO, California 94965-2044 United States
Site web
www.starofthesea.us
Téléphone
(415)-332-4962
Adresse électronique
À propos
St. Mary Star of the Sea in Sausalito, CA, established in 1881, has a rich history rooted in the Portuguese community. The first church was built in 1881. Today, the church welcomes all to encounter Christ, work together to become Holy, and help each other get to Heaven through faith, education, and community programs.
La mission
Welcoming all to be part of our community. Come to encounter Christ, work together to become Holy and get each other to Heaven.
