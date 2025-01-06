Saint Louis Metropolitan Alpha Empowerment Foundation
Saint Louis Metropolitan Alpha Empowerment Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de développement de la jeunesse
Programs supporting the growth, wellness, and development of area youngsters.
High School Graduation Support
Programs dedicated to helping male students achieve high school graduation.
Programmes de préparation à l'université
Initiatives assisting men entering college from the St. Louis Metropolitan area.
Career Transition Alternatives
Providing academic and career resources for individuals facing job transitions.
À propos
Saint Louis Metropolitan Alpha Empowerment Foundation
Fondée en
2023
EIN
933129126
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
7745 WOODDALE LN NORMANDY, Missouri 63121-1350 United States
Site web
stlouismetroalphas.org
Téléphone
(314)-624-0425
Adresse électronique
À propos
La mission
The St. Louis Metropolitan Alpha Empowerment Foundation is dedicated to supporting students in their pursuit of higher education by providing scholarship.
