Saint Gregory Church
Saint Gregory Church
Saint Gregory Church
Saint Gregory Church
Saint Gregory Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Serviteurs d'autel
Assist the clergy during Mass.
Arts & Environment
Enhance the worship space with decorations.
Children's Choir
Provides music during services.
Eucharistic Minister Training
Training to assist the priest in serving communion.
À propos
Saint Gregory Church
Fondée en
1946
EIN
941156812
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2715 HACIENDA ST SAN MATEO, California 94403-2425 United States
Site web
saintgregorychurch.org
Téléphone
(650)-345-8506
Adresse électronique
À propos
St. Gregory Catholic Church in San Mateo, CA, founded in 1946, is a vibrant community dedicated to living in God's grace. The parish supports evangelization and offers various ministries to foster spiritual growth and community involvement. Mass is held daily and on Sundays.
La mission
Saint Gregory Church welcomes the San Mateo community, offering a place for spiritual connection, reflection, and support for people of all backgrounds.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
