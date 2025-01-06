Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

St. Gregory Catholic Church in San Mateo, CA, founded in 1946, is a vibrant community dedicated to living in God's grace. The parish supports evangelization and offers various ministries to foster spiritual growth and community involvement. Mass is held daily and on Sundays.

La mission

Saint Gregory Church welcomes the San Mateo community, offering a place for spiritual connection, reflection, and support for people of all backgrounds.