Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prayer Group
Weekly Zoom meeting to pray for the world, nation, church, ourselves, others, and the lost.
Table Group Fellowship
Weekly fellowship over a meal with informal discussion of Bible readings and sermons.
Missions and Outreach
Sharing the love of Jesus Christ with the world through local and global outreach efforts, including support for Home Again Los Angeles.
École du dimanche pour enfants
Interactive program during the 3:00 pm service exploring the character of God and His purpose for our lives.
À propos
Fondée en
2003
EIN
951738156
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
710 S GLENOAKS BLVD BURBANK, California 91502-1427 United States
Site web
stdavidsanglican.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
St. David's Anglican Church of the Valley, founded in 2003 in Burbank, CA, is a vibrant multi-generational community. They are passionate about loving God, serving others, and offer ministries for children and adults.
La mission
Saint Davids Anglican Church of the Valley welcomes the Burbank community, offering a place for worship, connection, and spiritual growth at 710 S Glenoaks Blvd.
