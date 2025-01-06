Saguaro Foundation Community Home Program
Saguaro Foundation Community Home Program
Saguaro Foundation Community Home Program
Saguaro Foundation Community Home Program
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
DDD Residential Services
Provides residential services for children and adults with disabilities.
Transport
Offers transportation services for the elderly and individuals with disabilities.
Programmes de jour
Provides day programs for children and adults with disabilities.
Home and Community Based Services
Offers services to support individuals with disabilities in their homes and communities.
À propos
Saguaro Foundation Community Home Program
Fondée en
1981
EIN
942722132
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des personnes handicapées
Adresse
1495 S 4TH AVE YUMA, Arizona 85364-4603 United States
Site web
saguarofoundation.com
Téléphone
(928)-783-6069
Adresse électronique
À propos
Saguaro Foundation serves children and adults with disabilities in Yuma County, AZ, through day programs, residential, group home, and behavioral health services. They offer therapeutic, habilitating activities and supervision to developmentally and behaviorally disabled individuals, and home and community-based services.
La mission
The Saguaro Foundation serves children and adults with disabilities and the behavioral health community by promoting general well being, enhancing quality of life and actively protecting their rights.
