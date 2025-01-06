Sage Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grow Program
A five-month mentorship program pairing nonprofit leaders with Sage executives for problem-solving, leadership development, and sustainable growth.
Tuition Rewards Program
A college savings program where points are earned and redeemed for tuition reduction at participating private colleges.
Dr. James B. Johnston Scholarship Competition
An annual competition offering scholarships to SAGE Scholars students who submit winning essays or videos and attend a member college or university.
À propos
Sage Foundation
Fondée en
2023
EIN
934396510
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Soutien à l'éducation > Programmes d'alphabétisation
Adresse
323 E CONAN ST ELY, Minnesota 55731-1438 United States
Site web
elysagefoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
SAGE Foundation, founded in 2023 in Ely, MN, supports Minnesota North students by offering mentorship, community, and resources to help them succeed and feel at home in the Iron Range. They provide rent assistance, FAFSA guidance, mental health support, and cultural programs to build a stronger, more inclusive future.
La mission
The SAGE Foundation aims to uplift First-Gen and BIPOC education by offering mentorship, community, and resources, empowering futures and cultivating success.
