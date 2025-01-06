Safe Haven Egypt-Usa Rescue (sauvetage en Égypte et aux États-Unis)
Safe Haven Egypt-Usa Rescue (sauvetage en Égypte et aux États-Unis)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sauvetage et réhabilitation des chats
Sauver et soigner les chats égyptiens, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations terribles dans les rues du Caire, et leur trouver un foyer définitif.
À propos
Safe Haven Egypt-Usa Rescue (sauvetage en Égypte et aux États-Unis)
Fondée en
2024
EIN
991295827
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
230 PARKRIDGE DR PERKASIE, Pennsylvanie 18944-1025 États-Unis
Site web
safehavenegypt.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Safe Haven Egypt USA Rescue est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis (501(c)(3)) qui soutient le sauvetage des chats des rues en Égypte. Elle fournit des ressources et de l'aide pour améliorer la vie de ces animaux.
La mission
Safe Haven Egypt (SHE) se consacre au sauvetage et à la prise en charge des chats égyptiens, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation épouvantable. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui s'efforce de trouver à ces chats un foyer définitif.
