Safe Haven Egypt-Usa Rescue (sauvetage en Égypte et aux États-Unis)

À propos

Safe Haven Egypt USA Rescue est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis (501(c)(3)) qui soutient le sauvetage des chats des rues en Égypte. Elle fournit des ressources et de l'aide pour améliorer la vie de ces animaux.

La mission

Safe Haven Egypt (SHE) se consacre au sauvetage et à la prise en charge des chats égyptiens, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation épouvantable. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui s'efforce de trouver à ces chats un foyer définitif.