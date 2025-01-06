Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

SAFE Credit Union, est. 1940 as Sacramento Air Depot Federal Credit Union, serves over 240,000 members in the Greater Sacramento area. With a mission to improve members' financial well-being, SAFE provides banking solutions, financial workshops and community support. SAFE is committed to building financial freedom.

La mission

SAFE CREDIT UNION serves the Folsom community by offering accessible financial services and support, helping individuals and families manage their financial needs with care.