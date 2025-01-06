Safe Credit Union
Safe Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Financial Education Workshops and Tools
SAFE Credit Union provides workshops, tools, and financial literacy games to help individuals establish sound financial habits.
Programme de bourses
SAFE Credit Union offers scholarships to graduating high school seniors and community college students to support their educational goals.
Budget Cents Program
An interactive budgeting simulation providing real-world personal finance insights to teenagers and young adults.
À propos
Safe Credit Union
Fondée en
1961
EIN
941179501
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
2295 IRON POINT RD STE 100 FOLSOM, California 95630-8767 United States
Site web
www.safecu.org
Téléphone
800
Adresse électronique
-
À propos
SAFE Credit Union, est. 1940 as Sacramento Air Depot Federal Credit Union, serves over 240,000 members in the Greater Sacramento area. With a mission to improve members' financial well-being, SAFE provides banking solutions, financial workshops and community support. SAFE is committed to building financial freedom.
La mission
SAFE CREDIT UNION serves the Folsom community by offering accessible financial services and support, helping individuals and families manage their financial needs with care.
