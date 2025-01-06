Safe At Last Animal Rescue
Safe At Last Animal Rescue
Safe At Last Animal Rescue
Safe At Last Animal Rescue
Safe At Last Animal Rescue
Sauvetage et adoption d'animaux
Rescuing animals from shelters across the country, providing foster care, veterinary services, and matching them with loving forever homes.
Safe At Last Animal Rescue
Fondée en
2011
EIN
943488234
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
PO BOX 36 FULTONHAM, New York 12071-0036 United States
Site web
safeatlast.rescuegroups.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Safe At Last Animal Rescue, founded in 2011, is dedicated to easing animal suffering by rescuing animals from shelters nationwide. They provide foster care, veterinary services, and loving homes.
La mission
Safe At Last Animal Rescue, Inc. is an all-volunteer not-for-profit corporation dedicated to saving the lives of shelter animals and easing their suffering.
