Fondation spirituelle Sadhguru

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Ingénierie intérieure

Un programme de transformation conçu par Sadhguru pour aider les individus à prendre en charge leur corps, leur esprit, leurs émotions et leurs énergies.

Hatha Yoga

Programmes de yoga classique pour la transformation intérieure et le développement personnel.

Isha Kriya

Une méditation guidée gratuite de 12 minutes conçue par Sadhguru pour apporter santé, paix et bien-être.

