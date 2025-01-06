Fondation spirituelle Sadhguru
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ingénierie intérieure
Un programme de transformation conçu par Sadhguru pour aider les individus à prendre en charge leur corps, leur esprit, leurs émotions et leurs énergies.
Hatha Yoga
Programmes de yoga classique pour la transformation intérieure et le développement personnel.
Isha Kriya
Une méditation guidée gratuite de 12 minutes conçue par Sadhguru pour apporter santé, paix et bien-être.
À propos
Fondation spirituelle Sadhguru
Fondée en
2023
EIN
923961321
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
602 BRIDGEWATER ST EULESS, Texas 76039-2196 États-Unis
Site web
isha.sadhguru.org
Téléphone
-
Adresse électronique
support.ishafoundation.org
À propos
Sadhguru Spiritual Foundation Inc, fondée en 2023, se consacre à la promotion du bien-être spirituel du public. L'organisation se concentre sur l'éducation et les pratiques spirituelles.
La mission
La vision de Sadhguru est d'offrir la science du bien-être intérieur, en aidant les individus à réaliser leur potentiel ultime. Cette vision inspire des projets et des programmes visant à élever chaque être humain au sommet de son potentiel, en favorisant l'harmonie en soi et dans le monde.
