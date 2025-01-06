Sacred Heart Church
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Food & Clothing
Provides food and clothing to individuals and families in need.
Housing & Financial Assistance
Offers rental and deposit assistance to prevent homelessness.
Aide aux services publics
Helps with utility bills to ensure essential services are maintained.
L'éducation
Offers educational programs to support personal and professional growth.
À propos
Fondée en
1946
EIN
952765654
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
600 W MARIPOSA ST ALTADENA, California 91001-4516 United States
Site web
sacredheartaltadena.com
Téléphone
(626)-794-2046
Adresse électronique
À propos
La mission
Sacred Heart Church in Altadena offers a welcoming space for spiritual growth and community connection for local residents. Learn more at sacredheartaltadena.com.
