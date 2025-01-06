Société zoologique de Sacramento

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Camp d'été

Une expérience amusante et passionnante proposée aux enfants de la maternelle à la sixième année.

‍

Classes maternelles Little Peeps

Cours conçus pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d'une personne qui s'occupe d'eux, axés sur différents thèmes.

‍

Accueil Ressources pédagogiques

Enseignement des sciences créé avec et pour les apprenants à domicile de tous âges.

‍

Programmes hors site (ZooMobile)

Le programme scientifique interactif et éducatif est présenté directement dans les salles de classe par un animal ambassadeur vivant.

‍