L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Camp d'été
Une expérience amusante et passionnante proposée aux enfants de la maternelle à la sixième année.
Classes maternelles Little Peeps
Cours conçus pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d'une personne qui s'occupe d'eux, axés sur différents thèmes.
Accueil Ressources pédagogiques
Enseignement des sciences créé avec et pour les apprenants à domicile de tous âges.
Programmes hors site (ZooMobile)
Le programme scientifique interactif et éducatif est présenté directement dans les salles de classe par un animal ambassadeur vivant.
À propos
Société zoologique de Sacramento
Fondée en
1959
EIN
942861667
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environnement et bien-être des animaux
Adresse
3930 W LAND PARK DR SACRAMENTO, California 95822-1123 United States
Site web
www.saczoo.org
Téléphone
(916)-808-5888
Adresse électronique
À propos
La Sacramento Zoological Society, fondée en 1959, inspire l'appréciation, le respect et la connexion avec la faune et la nature par le biais de l'éducation, des loisirs et de la conservation. Elle gère le zoo de Sacramento et fournit des fonds pour les soins aux animaux et les programmes éducatifs.
La mission
Le zoo de Sacramento inspire l'appréciation, le respect et le lien avec la faune et la nature par l'éducation, les loisirs et la conservation.
