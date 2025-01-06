Sacramento-Sierra Academy Of General Dentistry
Faire un don
Sacramento-Sierra Academy Of General Dentistry
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Sacramento-Sierra Academy Of General Dentistry
Acheter pour soutenir
Sacramento-Sierra Academy Of General Dentistry
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Sacramento-Sierra Academy Of General Dentistry
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation continue pour les dentistes généralistes
Provides continuing education courses in various areas like laser dentistry, implant dentistry, and practice management to help general dentists advance their skills.
À propos
Sacramento-Sierra Academy Of General Dentistry
Fondée en
2002
EIN
943361364
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 22417 SACRAMENTO, California 95822-0417 United States
Site web
www.agd.org
Téléphone
888
Adresse électronique
-
À propos
La mission
AGD member dentists can build careers, grow businesses, and protect their profession through quality continuing education and advocacy.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :