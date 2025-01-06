Sacramento Municipal Utility District
Programmes et services
Energy Assistance Program Rate (EAPR)
Provides a monthly discount on SMUD energy bills for eligible low-income customers.
Home Performance Program (HPP)
Offers a whole-house approach to energy efficiency with bundled upgrades for savings and comfort.
Heating and Cooling Rebates
Provides rebates up to $2,500 on energy-efficient heat pump heating and cooling systems.
Appliance Rebates
Offers rebates on qualified ENERGY STAR® appliances to encourage energy-efficient replacements.
Fondée en
1992
EIN
946001157
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
6201 S ST SACRAMENTO, California 95817-1818 United States
Site web
www.smud.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
SMUD, serving Sacramento since 1946, is the nation's sixth-largest community-owned electric utility. Its purpose is to enhance the quality of life for customers and the community by providing reliable, affordable electricity. SMUD aims to reach zero carbon emissions in its power supply by 2030 through its Zero Carbon Plan. They offer various programs, including energy assistance and community resources, and partner with organizations to improve the environment and support the community.
La mission
SMUD enhances the quality of life for customers and community by providing reliable and affordable electricity. They are committed to serving the community.
