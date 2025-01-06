Société dentaire du district de Sacramento
Société dentaire du district de Sacramento
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Des sourires pour les enfants
Fournit des soins dentaires, une éducation à la santé, des bilans de santé, des tests et des dépistages de maladies aux enfants dans le besoin.
Des sourires pour les grands enfants
Fournit des soins dentaires aux enfants plus âgés qui en ont besoin.
Couronnes pour enfants
Fournit des couronnes aux enfants ayant besoin d'une restauration dentaire.
Spectacles de marionnettes - Éducation à la santé bucco-dentaire
Propose une éducation à la santé bucco-dentaire par le biais de spectacles de marionnettes attrayants.
À propos
Société dentaire du district de Sacramento
Fondée en
1959
EIN
941543470
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2035 HURLEY WAY STE 200 SACRAMENTO, California 95825-3222 États-Unis
Site web
www.sdds.org
Téléphone
(916)-446-1211
Adresse électronique
À propos
La Sacramento District Dental Society est au service de ses membres et améliore la santé bucco-dentaire de la communauté. Fondée en 1959, elle constitue une ressource pour les professionnels dentaires de la région de Sacramento.
La mission
La Sacramento District Dental Society relie et soutient les professionnels dentaires de Sacramento, encourageant l'excellence et la communauté au sein du secteur dentaire local.
