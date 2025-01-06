Société dentaire du district de Sacramento

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Des sourires pour les enfants

Fournit des soins dentaires, une éducation à la santé, des bilans de santé, des tests et des dépistages de maladies aux enfants dans le besoin.

Des sourires pour les grands enfants

Fournit des soins dentaires aux enfants plus âgés qui en ont besoin.

Couronnes pour enfants

Fournit des couronnes aux enfants ayant besoin d'une restauration dentaire.

Spectacles de marionnettes - Éducation à la santé bucco-dentaire

Propose une éducation à la santé bucco-dentaire par le biais de spectacles de marionnettes attrayants.

