À propos

La Sacramento Credit Union, fondée en 1935, offre des services financiers en Californie du Nord. 1935, offre des services financiers en Californie du Nord. Destinée à l'origine aux employés du comté de Sacramento, la SCU a pour objectif de fournir des services de qualité aux consommateurs d'une manière amicale et professionnelle. Elle s'engage à aider ses membres à atteindre la réussite financière grâce à l'accès, à l'éducation et à un service personnalisé.

La mission

La Sacramento Credit Union offre des services financiers accessibles à la communauté de Sacramento, en aidant ses membres à gérer et à accroître leur bien-être financier.