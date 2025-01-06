Sacramento Credit Union
Sacramento Credit Union
Sacramento Credit Union
Sacramento Credit Union
Sacramento Credit Union
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ateliers financiers pour les jeunes
Proposer des ateliers d'éducation financière pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences essentielles en matière de gestion de l'argent.
Sacramento Credit Union
Fondée en
1961
EIN
941530642
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 2351 SACRAMENTO, California 95812-2351 United States
Site web
www.sactocu.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
La Sacramento Credit Union, fondée en 1935, offre des services financiers en Californie du Nord. 1935, offre des services financiers en Californie du Nord. Destinée à l'origine aux employés du comté de Sacramento, la SCU a pour objectif de fournir des services de qualité aux consommateurs d'une manière amicale et professionnelle. Elle s'engage à aider ses membres à atteindre la réussite financière grâce à l'accès, à l'éducation et à un service personnalisé.
La Sacramento Credit Union offre des services financiers accessibles à la communauté de Sacramento, en aidant ses membres à gérer et à accroître leur bien-être financier.
Californie, États-Unis
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
