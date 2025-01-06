Sacramento Adventist Academy
Sacramento Adventist Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'éducation préscolaire
Provides early childhood education for children before kindergarten.
Programme pour l'école primaire
Offre un programme d'études complet pour les élèves des classes élémentaires.
Programme pour le collège
Focuses on academic and personal development for middle school students.
Programme pour les écoles secondaires
Prepares students for college and career success with a challenging academic program and Christian environment.
À propos
Sacramento Adventist Academy
Fondée en
1947
EIN
941431179
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
5601 WINDING WAY CARMICHAEL, California 95608-1212 United States
Site web
sacaa.org
Téléphone
(916)-481-2300
Adresse électronique
À propos
Sacramento Adventist Academy, founded in 1947 in Carmichael, CA, offers Christian education for students from kindergarten through 12th grade. Their mission is to honor God by preparing students for academic success and a lifetime of service.
La mission
Sacramento Adventist Academy nurtures students in Carmichael, California, fostering growth and education in a supportive environment. Learn more at sacaa.org.
{Similaire 1}
