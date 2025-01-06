Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Sacramento Adventist Academy, founded in 1947 in Carmichael, CA, offers Christian education for students from kindergarten through 12th grade. Their mission is to honor God by preparing students for academic success and a lifetime of service.

La mission

Sacramento Adventist Academy nurtures students in Carmichael, California, fostering growth and education in a supportive environment. Learn more at sacaa.org.