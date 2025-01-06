S A L T S Sail And Life Training Society
S A L T S Sail And Life Training Society
S A L T S Sail And Life Training Society
S A L T S Sail And Life Training Society
S A L T S Sail And Life Training Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Sail Training Programs
SALTS provides sail training and mentorship for young people ages 13-24 on tall ships, teaching life lessons and maritime skills.
À propos
S A L T S Sail And Life Training Society
Fondée en
1994
EIN
980136937
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
VICTORIA BC V8W3N8 CANADA, Unknown 00000-0000 United States
Site web
www.salts.ca
Téléphone
(188)-838-36811
Adresse électronique
À propos
Founded in 1974, the Sail and Life Training Society (SALTS) is a registered charity in Canada and the USA. SALTS operates two tall ships, the Pacific Grace and Pacific Swift, offering sail training programs to young people ages 13-24, as well as day sails for all ages. Their mission is to create a safe environment where young people can grow personally, spiritually and relationally through sail training.
La mission
They help young people grow by challenging them through tall ship sailing, mentorship, and community.
